Tokenomics de Evai (EV)
Informations sur Evai (EV)
Conceived and developed by leading economic researchers—headed by Professor of Finance Andros Gregoriou, a leading academic who has published over 120 academic research papers—Evai harnesses AI and machine learning to produce unbiased cryptoasset ratings at www.evai.io. The ratings provide short-term trading ratings, while an upcoming upgrade will identify long-term underlying value for each cryptoasset. The EV asset is a utility token on BSC, which rewards holders via an innovative 5% tax, built into the tokenomics via smart contract, triggered anytime the token is bought or sold. The 5% tax is reflected back to the project, split into five key areas: 1% marketing, 1% rewards to all EV holders proportionate to holding, 1% development, 1% token burn, 1% to liquidity pools which supports the project up until token goes live on centralised exchanges, at which time the tax will cease. Advanced level access to the Evai ratings will begin in Q2 2022 for $49 per month. Users will enjoy access to ratings on all leading assets and a range of other innovative features for up to half price when paid for in EV.
Tokenomics et analyse de prix de Evai (EV)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Evai (EV), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Evai (EV) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Evai (EV) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EV qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EV pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EV, explorez le prix en direct du token EV !
Prévision du prix de EV
Vous voulez savoir dans quelle direction EV pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de EV combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.