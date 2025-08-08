En savoir plus sur EXAWBTC

Informations sur le prix de EXAWBTC

Livre blanc de EXAWBTC

Site officiel de EXAWBTC

Tokenomics de EXAWBTC

Prévisions de prix de EXAWBTC

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Exactly WBTC

Prix de Exactly WBTC (EXAWBTC)

Non listé

Graphique du prix du Exactly WBTC (EXAWBTC) en temps réel

$116,639
$116,639$116,639
+1.20%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD

Prix de Exactly WBTC (EXAWBTC) aujourd'hui

Le prix de Exactly WBTC (EXAWBTC) est actuellement de 116,639 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de EXAWBTC en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de Exactly WBTC :

$ 0.00 USD
Volume de trading sur 24 heures
+1.29%
Variation du prix de Exactly WBTC sur 24 heures
0.00 USD
Offre en circulation

Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de EXAWBTC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de EXAWBTC.

Performance du prix de Exactly WBTC (EXAWBTC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Exactly WBTC en USD était de $ +1,485.43.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Exactly WBTC en USD était de $ +8,502.0499880000.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Exactly WBTC en USD était de $ +12,124.2391413000.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Exactly WBTC en USD était de $ +12,913.16587196.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +1,485.43+1.29%
30 jours$ +8,502.0499880000+7.29%
60 jours$ +12,124.2391413000+10.39%
90 jours$ +12,913.16587196+12.45%

Analyse de prix de Exactly WBTC (EXAWBTC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Exactly WBTC : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 115,050
$ 115,050$ 115,050

$ 117,500
$ 117,500$ 117,500

$ 122,573
$ 122,573$ 122,573

-0.16%

+1.29%

+1.46%

Informations de marché pour Exactly WBTC (EXAWBTC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

Qu'est-ce que Exactly WBTC (EXAWBTC)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Exactly WBTC (EXAWBTC)

Livre blanc
Site officiel

Tokenomics de Exactly WBTC (EXAWBTC)

Comprendre la tokenomics de Exactly WBTC (EXAWBTC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token EXAWBTC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Exactly WBTC (EXAWBTC)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

EXAWBTC en devises locales

1 EXAWBTC à VND
3,069,355,285
1 EXAWBTC à AUD
A$178,457.67
1 EXAWBTC à GBP
86,312.86
1 EXAWBTC à EUR
99,143.15
1 EXAWBTC à USD
$116,639
1 EXAWBTC à MYR
RM494,549.36
1 EXAWBTC à TRY
4,746,040.91
1 EXAWBTC à JPY
¥17,145,933
1 EXAWBTC à ARS
ARS$154,692,473.75
1 EXAWBTC à RUB
9,278,632.45
1 EXAWBTC à INR
10,230,406.69
1 EXAWBTC à IDR
Rp1,912,114,448.16
1 EXAWBTC à KRW
162,223,853.98
1 EXAWBTC à PHP
6,648,423
1 EXAWBTC à EGP
￡E.5,661,657.06
1 EXAWBTC à BRL
R$632,183.38
1 EXAWBTC à CAD
C$159,795.43
1 EXAWBTC à BDT
14,189,134.35
1 EXAWBTC à NGN
178,619,798.21
1 EXAWBTC à UAH
4,839,352.11
1 EXAWBTC à VES
Bs14,929,792
1 EXAWBTC à CLP
$113,023,191
1 EXAWBTC à PKR
Rs33,078,820.4
1 EXAWBTC à KZT
62,911,577.43
1 EXAWBTC à THB
฿3,773,271.65
1 EXAWBTC à TWD
NT$3,481,674.15
1 EXAWBTC à AED
د.إ428,065.13
1 EXAWBTC à CHF
Fr93,311.2
1 EXAWBTC à HKD
HK$914,449.76
1 EXAWBTC à MAD
.د.م1,055,582.95
1 EXAWBTC à MXN
$2,170,651.79
1 EXAWBTC à PLN
425,732.35
1 EXAWBTC à RON
лв507,379.65
1 EXAWBTC à SEK
kr1,118,568.01
1 EXAWBTC à BGN
лв194,787.13
1 EXAWBTC à HUF
Ft39,672,423.07
1 EXAWBTC à CZK
2,447,086.22
1 EXAWBTC à KWD
د.ك35,574.895
1 EXAWBTC à ILS
400,071.77