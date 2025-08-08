Prix de FairERC20 (FERC)
Le prix de FairERC20 (FERC) est actuellement de 0.00794107 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de FERC en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FERC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FERC.
Aujourd'hui, la variation du prix de FairERC20 en USD était de $ +0.00029616.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de FairERC20 en USD était de $ +0.0025845276.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de FairERC20 en USD était de $ -0.0001062443.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de FairERC20 en USD était de $ +0.004364673797827743.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00029616
|+3.87%
|30 jours
|$ +0.0025845276
|+32.55%
|60 jours
|$ -0.0001062443
|-1.33%
|90 jours
|$ +0.004364673797827743
|+122.04%
Découvrez la dernière analyse de prix de FairERC20 : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.01%
+3.87%
+10.18%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? FERC20 is essentially based on the ERC20 standard. It combines the decentralized issuance method of BRC20 and the programmability of ERC20 smart contracts to create a new set of token protocol standards to make token issuance on Ethereum more fair. What makes your project unique? It combines the decentralized issuance method of BRC20 and the programmability of ERC20 smart contracts to create a new set of token protocol standards to make token issuance on Ethereum more fair. History of your project. FERC20 is based on the ERC20 standard protocol, so it has features that BRC20 does not have, including but not limited to: It is convenient to transfer money in wallets familiar to the public, without downloading new wallet software; It can be used in Ethereum's powerful DEFI ecosystem, including DEX, lending, multi-signature, etc.; FERC20 tokens have no owner authority, that is, no owner tokens; Tick characters can be upgraded; There is no pre-mining, the total amount of tokens is mined from zero until the hardcap is reached; Highly decentralized, the system architecture is serverless, including search, search and other functions, all carried out in smart contracts; Users interact directly with the contract. What’s next for your project? However, FERC20 is implemented on Ethereum after all, and it still needs to prevent Sybil attacks and smart contract robots. Therefore, the protocol adds three sets of attributes based on the ERC20 standard contract: Freeze period: When the user mints coins for the first time, he will enter the freezing period. If he wants to continue minting coins during the freezing period, he needs to pay a tip to the platform. For every additional coin, the tip is doubled. For example: 0.00025 ETH will be paid for the first coin minting during the freezing period, 0.0005 ETH will be paid for the second time, and 0.001 ETH will be paid for the third time... It should be noted What can your token be used for?
Comprendre la tokenomics de FairERC20 (FERC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FERC !
