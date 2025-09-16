Qu'est-ce que Fantom (FTM)

FANTOM is a new DAG based Smart Contract platform that intends to solve the scalability issues of existing public distributed ledger technologies. The platform intends to distinguish itself from the traditional block ledger-based storage infrastructure by attempting to employ an improved version of existing DAG-based pro-tocols. The FANTOM platform adopts a new protocol known as the “Lachesis Protocol” to maintain consensus. This protocol is intended to be integrated into the Fantom OPERA Chain. The aim is to allow applications built on top of the FANTOM OPERA Chain to enjoy instant transactions and near zero transaction costs for all users. The mission of FANTOM is to provide compatibility between all transaction bodies around the world, and create an ecosystem which allows real-time transactions and data sharing with low cost.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Fantom (FTM) Combien vaut Fantom (FTM) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FTM en USD est de 0.299842 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FTM à USD ? $ 0.299842 . Consultez le Le prix actuel de FTM en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Fantom ? La capitalisation boursière de FTM est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FTM ? L'offre en circulation de FTM est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FTM ? FTM a atteint un prix ATH de 3.46 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FTM ? FTM a vu un prix ATL de 0.00190227 USD . Quel est le volume de trading de FTM ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FTM est de -- USD . Est-ce que FTM va augmenter cette année ? FTM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FTM pour une analyse plus approfondie.

