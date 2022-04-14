Tokenomics de Fantom (FTM)
Informations sur Fantom (FTM)
FANTOM is a new DAG based Smart Contract platform that intends to solve the scalability issues of existing public distributed ledger technologies.
The platform intends to distinguish itself from the traditional block ledger-based storage infrastructure by attempting to employ an improved version of existing DAG-based pro-tocols. The FANTOM platform adopts a new protocol known as the “Lachesis Protocol” to maintain consensus. This protocol is intended to be integrated into the Fantom OPERA Chain. The aim is to allow applications built on top of the FANTOM OPERA Chain to enjoy instant transactions and near zero transaction costs for all users.
The mission of FANTOM is to provide compatibility between all transaction bodies around the world, and create an ecosystem which allows real-time transactions and data sharing with low cost.
Tokenomics et analyse de prix de Fantom (FTM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Fantom (FTM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Fantom (FTM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Fantom (FTM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FTM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FTM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FTM, explorez le prix en direct du token FTM !
Prévision du prix de FTM
Vous voulez savoir dans quelle direction FTM pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FTM combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.