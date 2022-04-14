Tokenomics de FashAI (FASH)
Informations sur FashAI (FASH)
FashAI is an AI-powered fashion platform that merges personalized style recommendations, virtual try-on technology, and social interaction within a Web3 framework. Built entirely on the Solana blockchain, FashAI is designed to deliver a seamless Web2-like user experience while ensuring that all ownership, interactions, and transactions are recorded transparently on-chain. This means users can engage with the platform in a familiar environment—uploading outfits, discovering new trends, following others, and participating in fashion communities—without needing to understand the complexities of blockchain technology.
What makes FashAI truly innovative is its ability to onboard mainstream Web2 users into Web3 through invisible blockchain operations. For instance, when a user shares a look or receives engagement from others, these actions are automatically minted into ONFTs (On-chain Non-Fungible Tokens) and stored immutably on the Solana blockchain. This allows for true digital ownership and unlocks future earning and reputation-based opportunities.
The platform’s native token, $FASH, powers its internal economy and rewards system. It is used to access premium AI styling tools, participate in community governance, unlock exclusive content, and support creator-driven fashion ecosystems. FashAI is also part of the Believe ecosystem, providing it with added infrastructure, scalability, and security. By bridging AI fashion technology with decentralized infrastructure, FashAI aims to redefine how people interact with digital fashion.
Ultimately, FashAI’s mission is to unite the best of Web2 usability and Web3 transparency, empowering users to both enjoy and own their fashion experiences in a decentralized digital world.
Tokenomics et analyse de prix de FashAI (FASH)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de FashAI (FASH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de FashAI (FASH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de FashAI (FASH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FASH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FASH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FASH, explorez le prix en direct du token FASH !
Prévision du prix de FASH
Vous voulez savoir dans quelle direction FASH pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FASH combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.