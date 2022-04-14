Tokenomics de FE TECH (FETS)

Informations sur FE TECH (FETS)

"FeTech is a cutting-edge platform designed to bridge the gap between technology and innovation. Our mission is to provide smart, AI-driven solutions for businesses, empowering them to thrive in a digital-first world. With advanced tools for automation, analytics, and decision-making, FeTech redefines how organizations leverage technology to achieve sustainable growth and efficiency."

Trade directly through our unique bot, copy trade, Swap tokens, Snipe projects, CA Scanner

Our project is utility based with our utilities already live

Site officiel :
http://www.fetech.org

Tokenomics et analyse de prix de FE TECH (FETS)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de FE TECH (FETS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Offre totale :
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 88.70K
$ 88.70K$ 88.70K
Sommet historique :
$ 0
$ 0$ 0
Bas historique :
$ 0
$ 0$ 0
Prix actuel :
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomics de FE TECH (FETS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de FE TECH (FETS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens FETS qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens FETS pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FETS, explorez le prix en direct du token FETS !

Prévision du prix de FETS

Vous voulez savoir dans quelle direction FETS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FETS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.