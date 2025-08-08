Qu'est-ce que FEATHER (FEA)

FEATHER is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Piece of the Sky", it's essential for crafting the Aircraft Toolbox, a crucial item in the game. Players can mint FEATHER within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, FEATHER can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de FEATHER (FEA) Site officiel

Tokenomics de FEATHER (FEA)

Comprendre la tokenomics de FEATHER (FEA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FEA !