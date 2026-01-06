Prix de FIGHT aujourd'hui

Le prix de FIGHT (FIGHT) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 1.36 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FIGHT en USD est de $ 0 par FIGHT.

FIGHT se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 303,194 et une offre en circulation de 999.65M FIGHT. Au cours des dernières 24 heures, FIGHT a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.060753, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, FIGHT a varié de -- au cours de la dernière heure et de +21.17% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour FIGHT (FIGHT)

Capitalisation boursière $ 303.19K$ 303.19K $ 303.19K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 303.19K$ 303.19K $ 303.19K Offre en circulation 999.65M 999.65M 999.65M Offre totale 999,648,725.877631 999,648,725.877631 999,648,725.877631

La capitalisation boursière actuelle de FIGHT est de $ 303.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FIGHT est de 999.65M, avec une offre totale de 999648725.877631. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 303.19K.