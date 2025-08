Tokenomics de Fight Of The Ages (FOTA) Découvrez les informations clés sur Fight Of The Ages (FOTA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel. Monnaie USD

Informations sur Fight Of The Ages (FOTA) FOTA - Fight Of The Ages! FOTA is a AAA Metaverse Gaming E-sport project under the Hybrid of MOBA-RPG that is integrated with #MicrosoftMesh (MR) Technolog Site officiel : https://www.fota.io Acheter du FOTA maintenant !

Tokenomics et analyse de prix de Fight Of The Ages (FOTA) Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Fight Of The Ages (FOTA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché. Capitalisation boursière : $ 149.16 $ 149.16 $ 149.16 Offre totale : $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Offre en circulation : $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M Valorisation entièrement diluée (FDV) : $ 299.40 $ 299.40 $ 299.40 Sommet historique : $ 0.790258 $ 0.790258 $ 0.790258 Bas historique : $ 0 $ 0 $ 0 Prix actuel : $ 0 $ 0 $ 0 En savoir plus sur le prix de Fight Of The Ages (FOTA)

Tokenomics de Fight Of The Ages (FOTA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués Comprendre la tokenomics de Fight Of The Ages (FOTA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel. Indicateurs clés et comment ils sont calculés : Offre totale : Le nombre maximal de tokens FOTA qui ont été ou seront créés. Offre en circulation : Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public. Offre maximale : Le plafond maximal du nombre total de tokens FOTA pouvant exister. Valorisation entièrement diluée (FDV) : Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation. Taux d'inflation : Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme. Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ? Offre en circulation élevée = liquidité accrue. Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme. Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation. Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation. Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FOTA, explorez le prix en direct du token FOTA !

Prévision du prix de FOTA Vous voulez savoir dans quelle direction FOTA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FOTA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective. Découvrez dès maintenant les prévisions de prix du token FOTA !

