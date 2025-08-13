Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FIST en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FIST.

Le prix de Fistbump (FIST) est actuellement de 0.723816 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de FIST en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Fistbump (FIST) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Fistbump en USD était de $ +0.00252526.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Fistbump en USD était de $ +0.5158548326.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Fistbump en USD était de $ +3.1776011699.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Fistbump en USD était de $ +0.62092689171076223.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00252526 +0.35% 30 jours $ +0.5158548326 +71.27% 60 jours $ +3.1776011699 +439.01% 90 jours $ +0.62092689171076223 +603.49%

Analyse de prix de Fistbump (FIST)

Découvrez la dernière analyse de prix de Fistbump : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.680098$ 0.680098 $ 0.680098 Haut 24 h $ 0.732244$ 0.732244 $ 0.732244 Sommet historique $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Variation du prix (1 h) -0.99% Changement de prix (1J) +0.35% Variation du prix (7 j) +11.97%

Informations de marché pour Fistbump (FIST)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :