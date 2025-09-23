Qu'est-ce que Five Pillars Token (5PT)

A deflationary, asset-backed token on BSC combining sustainable staking rewards with real-world asset integration. Five Pillars Token (5PT) is a community-driven digital asset built on Binance Smart Chain, designed to merge the benefits of decentralized finance with real-world value. The project introduces a deflationary staking mechanism in which 100% of staked tokens are permanently burned, reducing supply and creating scarcity while delivering daily rewards through smart-contract automation. The Five Pillars ecosystem is supported by five asset classes: precious metals, digital currencies, real estate, equity participation, and transaction fee-based ventures. This structure anchors the token in both physical and digital value, offering long-term sustainability beyond speculation. The platform features nine progressive staking pools, referral-based network multipliers, and enterprise-grade security. Smart contracts are triple-audited, fully open source, and designed with immutable core logic to eliminate risks of centralized control. Liquidity is permanently locked, further strengthening security and transparency. The roadmap includes the rollout of crypto debit cards, a decentralized marketplace, community incentive programs, and a lottery system, expanding utility for 5PT holders. By integrating multiple income streams with sustainable tokenomics, Five Pillars Token aims to establish itself as a benchmark for asset-backed DeFi solutions, prioritizing community empowerment and long-term value creation.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Five Pillars Token (5PT) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Five Pillars Token (USD)

Combien vaudra Five Pillars Token (5PT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Five Pillars Token (5PT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Five Pillars Token.

Consultez la prévision de prix de Five Pillars Token maintenant !

5PT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Five Pillars Token (5PT)

Comprendre la tokenomics de Five Pillars Token (5PT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token 5PT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Five Pillars Token (5PT) Combien vaut Five Pillars Token (5PT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de 5PT en USD est de 0.00336667 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de 5PT à USD ? $ 0.00336667 . Consultez le Le prix actuel de 5PT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Five Pillars Token ? La capitalisation boursière de 5PT est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de 5PT ? L'offre en circulation de 5PT est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de 5PT ? 5PT a atteint un prix ATH de 0.00343457 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de 5PT ? 5PT a vu un prix ATL de 0.00326277 USD . Quel est le volume de trading de 5PT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour 5PT est de -- USD . Est-ce que 5PT va augmenter cette année ? 5PT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de 5PT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Five Pillars Token (5PT)