A deflationary, asset-backed token on BSC combining sustainable staking rewards with real-world asset integration.
Five Pillars Token (5PT) is a community-driven digital asset built on Binance Smart Chain, designed to merge the benefits of decentralized finance with real-world value. The project introduces a deflationary staking mechanism in which 100% of staked tokens are permanently burned, reducing supply and creating scarcity while delivering daily rewards through smart-contract automation.
The Five Pillars ecosystem is supported by five asset classes: precious metals, digital currencies, real estate, equity participation, and transaction fee-based ventures. This structure anchors the token in both physical and digital value, offering long-term sustainability beyond speculation.
The platform features nine progressive staking pools, referral-based network multipliers, and enterprise-grade security. Smart contracts are triple-audited, fully open source, and designed with immutable core logic to eliminate risks of centralized control. Liquidity is permanently locked, further strengthening security and transparency.
The roadmap includes the rollout of crypto debit cards, a decentralized marketplace, community incentive programs, and a lottery system, expanding utility for 5PT holders. By integrating multiple income streams with sustainable tokenomics, Five Pillars Token aims to establish itself as a benchmark for asset-backed DeFi solutions, prioritizing community empowerment and long-term value creation.
Tokenomics de Five Pillars Token (5PT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Five Pillars Token (5PT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens 5PT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens 5PT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de 5PT, explorez le prix en direct du token 5PT !
Prévision du prix de 5PT
Vous voulez savoir dans quelle direction 5PT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de 5PT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
