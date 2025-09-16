Informations sur le prix de Flare system (FLS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.02983753 Haut 24 h $ 0.04390062 Sommet historique $ 0.04390062 Prix le plus bas $ 0.02983753 Variation du prix (1 h) +0.12% Changement de prix (1J) +32.31% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Flare system (FLS) est de $0.03982937. Au cours des dernières 24 heures, FLS a évolué entre un minimum de $ 0.02983753 et un maximum de $ 0.04390062, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FLS est $ 0.04390062, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02983753.

En termes de performance à court terme, FLS a évolué de +0.12% au cours de la dernière heure, +32.31% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Flare system (FLS)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.40 Offre en circulation 0.00 Offre totale 10.0

La capitalisation boursière actuelle de Flare system est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FLS est de 0.00, avec une offre totale de 10.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.40.