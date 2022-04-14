Découvrez les informations clés sur Flare system (FLS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Flare system (FLS)

Flare System (FLS) is an AI-powered multi-asset trading intelligence platform that delivers real-time crypto and forex market analysis, high-precision trading signals, and macroeconomic insights. The platform unifies key market data—fear & greed index, BTC dominance, altcoin season indicators, live economic calendar, and curated market news—into a single, intuitive dashboard.

By combining advanced AI algorithms with cross-exchange integrations, Flare System empowers traders and investors to make smarter, faster, and more informed decisions. Its native token FLS fuels premium features, governance participation, and community rewards, creating a sustainable ecosystem for both retail and professional users.

Site officiel : https://flaresystem.io