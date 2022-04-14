Tokenomics de Flochi (FLOCHI)
Informations sur Flochi (FLOCHI)
The $FLOCHI Token blends the beloved Floki meme with the richness of Chinese cultural elements, creating a distinctive and enchanting fusion that honors tradition while embracing the future. $FLOCHI coin is an independent creation and bears no connection to the original Floki meme or its creators. This token is a playful tribute to a beloved meme that we all enjoy and recognize.
Tokenomics et analyse de prix de Flochi (FLOCHI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Flochi (FLOCHI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Flochi (FLOCHI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Flochi (FLOCHI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FLOCHI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FLOCHI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FLOCHI, explorez le prix en direct du token FLOCHI !
Prévision du prix de FLOCHI
Vous voulez savoir dans quelle direction FLOCHI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FLOCHI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.