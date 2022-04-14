Tokenomics de Flork ($FLORK)
Flork ($FLORK)
FLORK is a memecoin introduced on the Ethereum network, paying tribute to the beloved Flork of Cows webcomic series featuring quirky MS-Paint drawn sock puppet characters that have captivated online audiences.
Drawing inspiration from the humor and charm of the webcomic, FLORK sets out to establish itself as a prominent player in the meme-based cryptocurrency realm. With a focus on authenticity and simplicity, FLORK appeals to the cryptocurrency community by implementing a no-tax policy and embracing its unique identity as a memecoin.
FLORK's distinctive approach and commitment to its core values resonate with investors seeking a genuine and fun digital asset experience. Embracing the spirit of meme culture, FLORK offers a fresh perspective in the dynamic landscape of cryptocurrency.
Tokenomics de Flork ($FLORK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Flork ($FLORK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Flork ($FLORK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Flork ($FLORK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $FLORK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $FLORK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Explorez le prix en direct du token $FLORK !
Prévision du prix de $FLORK
Vous voulez savoir dans quelle direction $FLORK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de $FLORK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
