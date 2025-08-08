Qu'est-ce que Flovatar Dust (FDUST)

Flovatar is a creativity platform and DUST is the token that fuels its economy. Each Flovatar NFT receives a daily amount of DUST based on their rarity score and it can be spent in many different ways: give a name and short bio to their character, create new companion NFTs (the Psyche Likee), upgrade Flobit NFT accessories that can be equipped by the Flovatar themselves, buy exclusive Packs, unlock the 3D printable model for their Flovatars, and so much more. Each time the token used to access the desired utility are burned and lost forever, making the Flovatar economy, a deflationary one.

Ressource de Flovatar Dust (FDUST) Site officiel

Tokenomics de Flovatar Dust (FDUST)

Comprendre la tokenomics de Flovatar Dust (FDUST) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FDUST !