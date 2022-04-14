Tokenomics de Flovatar Dust (FDUST)
Informations sur Flovatar Dust (FDUST)
Flovatar is a creativity platform and DUST is the token that fuels its economy. Each Flovatar NFT receives a daily amount of DUST based on their rarity score and it can be spent in many different ways: give a name and short bio to their character, create new companion NFTs (the Psyche Likee), upgrade Flobit NFT accessories that can be equipped by the Flovatar themselves, buy exclusive Packs, unlock the 3D printable model for their Flovatars, and so much more. Each time the token used to access the desired utility are burned and lost forever, making the Flovatar economy, a deflationary one.
Tokenomics et analyse de prix de Flovatar Dust (FDUST)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Flovatar Dust (FDUST), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Flovatar Dust (FDUST) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Flovatar Dust (FDUST) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FDUST qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FDUST pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FDUST, explorez le prix en direct du token FDUST !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.