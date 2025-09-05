Informations sur le prix de Flower (FLOWER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.092975 $ 0.092975 $ 0.092975 Bas 24 h $ 0.096302 $ 0.096302 $ 0.096302 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.092975$ 0.092975 $ 0.092975 Haut 24 h $ 0.096302$ 0.096302 $ 0.096302 Sommet historique $ 0.204153$ 0.204153 $ 0.204153 Prix le plus bas $ 0.085389$ 0.085389 $ 0.085389 Variation du prix (1 h) +0.72% Changement de prix (1J) -0.67% Variation du prix (7 j) -1.50% Variation du prix (7 j) -1.50%

Le prix en temps réel de Flower (FLOWER) est de $0.094199. Au cours des dernières 24 heures, FLOWER a évolué entre un minimum de $ 0.092975 et un maximum de $ 0.096302, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FLOWER est $ 0.204153, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.085389.

En termes de performance à court terme, FLOWER a évolué de +0.72% au cours de la dernière heure, -0.67% sur 24 heures et de -1.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Flower (FLOWER)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.06M$ 24.06M $ 24.06M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 256,000,000.0 256,000,000.0 256,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Flower est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FLOWER est de 0.00, avec une offre totale de 256000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.06M.