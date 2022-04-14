Tokenomics de FOFO (FOFO)
Frog Defense is a groundbreaking SocialFi platform on the Kaia Blockchain and LINE, focusing on authentic social interactions and Web3 task rewards, powered by DePIN and AI technologies. Frog Defense aspires to be the first platform on the Kaia blockchain dedicated to genuine social interactions, engaging KYC-verified LINE users to drive significant, authentic Web3 traffic. Our AI-powered reward system and DePIN-based engagement models ensure high-quality user participation. Add in free gacha mechanics, users get rewarded just for showing up, inviting friends and engaging.
Comprendre la tokenomics de FOFO (FOFO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FOFO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FOFO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FOFO, explorez le prix en direct du token FOFO !
