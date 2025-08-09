Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FOMOS en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FOMOS.

Le prix de FomosFi (FOMOS) est actuellement de 0.00546889 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de FOMOS en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de FomosFi (FOMOS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de FomosFi en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de FomosFi en USD était de $ +0.0011173811.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de FomosFi en USD était de $ +0.0014872356.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de FomosFi en USD était de $ +0.001000930615418492.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.34% 30 jours $ +0.0011173811 +20.43% 60 jours $ +0.0014872356 +27.19% 90 jours $ +0.001000930615418492 +22.40%

Analyse de prix de FomosFi (FOMOS)

Découvrez la dernière analyse de prix de FomosFi : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0053436$ 0.0053436 $ 0.0053436 Haut 24 h $ 0.00548256$ 0.00548256 $ 0.00548256 Sommet historique $ 0.02053806$ 0.02053806 $ 0.02053806 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +1.34% Variation du prix (7 j) +3.40%

Informations de marché pour FomosFi (FOMOS)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :