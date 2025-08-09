Qu'est-ce que FONSmartChain (FON)

FON Smart Chain is an innovative solution to bring programmability and interoperability to Beacon Chain. FON Smart Chain relies on a system of 21 active validators with Proof of Staked Authority (APoS) consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double-sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality. Other than the 21 active validators, FSC will introduce more validators, e.g. another 20 inactive validators, into the validator set as backups, which will be called “Candidates”. Candidates will produce blocks and charge gas fees in FSC mainnet, but in a much less chance than the official validator set of 21 elected. The unavailable candidates will be slashed as well though in a smaller size. A decent motivation is expected to be maintained so that the candidate validators are willing to ensure the quality and help secure FSC. In an extreme case, if a majority of the active 21 validators get attacked and offline, Candidate Validators can report to Beacon Chain about the stale blocking, resume it and eventually propose a re-election of the active validator set. The FON Smart Chain also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. Cross-chain transfer and other communication are possible due to native support of interoperability. Binance DEX remains a liquid venue of the exchange of assets on both chains. This dual-chain architecture will be ideal for users to take advantage of the fast trading on one side and build their decentralized apps on the other side.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de FONSmartChain (FON) Site officiel

Tokenomics de FONSmartChain (FON)

Comprendre la tokenomics de FONSmartChain (FON) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FON !