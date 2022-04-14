Tokenomics de FONSmartChain (FON)
Informations sur FONSmartChain (FON)
FON Smart Chain is an innovative solution to bring programmability and interoperability to Beacon Chain. FON Smart Chain relies on a system of 21 active validators with Proof of Staked Authority (APoS) consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double-sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality. Other than the 21 active validators, FSC will introduce more validators, e.g. another 20 inactive validators, into the validator set as backups, which will be called “Candidates”. Candidates will produce blocks and charge gas fees in FSC mainnet, but in a much less chance than the official validator set of 21 elected. The unavailable candidates will be slashed as well though in a smaller size. A decent motivation is expected to be maintained so that the candidate validators are willing to ensure the quality and help secure FSC. In an extreme case, if a majority of the active 21 validators get attacked and offline, Candidate Validators can report to Beacon Chain about the stale blocking, resume it and eventually propose a re-election of the active validator set. The FON Smart Chain also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. Cross-chain transfer and other communication are possible due to native support of interoperability. Binance DEX remains a liquid venue of the exchange of assets on both chains. This dual-chain architecture will be ideal for users to take advantage of the fast trading on one side and build their decentralized apps on the other side.
Tokenomics et analyse de prix de FONSmartChain (FON)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de FONSmartChain (FON), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de FONSmartChain (FON) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de FONSmartChain (FON) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FON qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FON pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FON, explorez le prix en direct du token FON !
Prévision du prix de FON
Vous voulez savoir dans quelle direction FON pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FON combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.