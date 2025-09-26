Informations sur le prix de FOOD FOR GAZA (FFG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000516 $ 0.0000516 $ 0.0000516 Bas 24 h $ 0.00010091 $ 0.00010091 $ 0.00010091 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000516$ 0.0000516 $ 0.0000516 Haut 24 h $ 0.00010091$ 0.00010091 $ 0.00010091 Sommet historique $ 0.00010091$ 0.00010091 $ 0.00010091 Prix le plus bas $ 0.0000516$ 0.0000516 $ 0.0000516 Variation du prix (1 h) +9.21% Changement de prix (1J) +7.26% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de FOOD FOR GAZA (FFG) est de $0.00007007. Au cours des dernières 24 heures, FFG a évolué entre un minimum de $ 0.0000516 et un maximum de $ 0.00010091, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FFG est $ 0.00010091, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000516.

En termes de performance à court terme, FFG a évolué de +9.21% au cours de la dernière heure, +7.26% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FOOD FOR GAZA (FFG)

Capitalisation boursière $ 70.17K$ 70.17K $ 70.17K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 70.17K$ 70.17K $ 70.17K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,993,889.027751 999,993,889.027751 999,993,889.027751

La capitalisation boursière actuelle de FOOD FOR GAZA est de $ 70.17K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FFG est de 999.99M, avec une offre totale de 999993889.027751. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 70.17K.