Prix de Forbidden Fruit Energy (FFE)
Le prix de Forbidden Fruit Energy (FFE) est actuellement de 0.01259514 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de FFE en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FFE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FFE.
Aujourd'hui, la variation du prix de Forbidden Fruit Energy en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Forbidden Fruit Energy en USD était de $ +0.0012952829.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Forbidden Fruit Energy en USD était de $ +0.0006870963.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Forbidden Fruit Energy en USD était de $ +0.000766374645424435.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ +0.0012952829
|+10.28%
|60 jours
|$ +0.0006870963
|+5.46%
|90 jours
|$ +0.000766374645424435
|+6.48%
Découvrez la dernière analyse de prix de Forbidden Fruit Energy : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
-0.45%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
◆ What is the project about? The game itself will consist of multiple game genres such as all-time classics like board games, map adventure games, fan-favorites such as role-playing games (RPG) or in-demand games such as first-person shooting (FPS) games or battle royale MOBA games. These games and its areas will be determined by both you, the players and us developers, heavily putting emphasis on the “Play-to-Earn” aspect and “Co-production” aspects of the game. ◆ What makes your project unique? The BountyKinds universe is going to be dictated by this unique achievement system where all contributions to the game would be quantified and scaled to a number. This number will decide the intricate reward values that come with playing the game. The goal of BountyKinds lie in bringing gamers from various cultures together, regardless of whether they are in the real world or the metaverse. To have players aim for their highest achievable values in the hopes of creating a game with world building that affects even our real world in a positive way. ◆ What’s next for your project? With each phase, we will add new games to the world of Bountykinds. Game players will be able to be more strategic about which games they play and how they raise NFTs to fight in them. The special NFTs that will be dropped as rewards each season will be the voting rights for this in-game DAO, allowing players to make their own voices heard in the development of the game. ◆ What can your token be used for? The Forbidden Fruit Energy Token is the energy unit in the game. It limits the number of times a player can engage in the games available within the BountyKinds universe. $FFE is also available for purchase. Purchased $FFE tokens can be used to play without having to wait for FFE to recover.
Comprendre la tokenomics de Forbidden Fruit Energy (FFE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FFE !
