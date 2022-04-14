Tokenomics de Force (FORCE)
Informations sur Force (FORCE)
Clone Force: Battle for the Blockchain is a hyper casual, narrative driven mobile card battle game where users from across the globe come together to fight powerful enemies in live gaming events. As these events conclude, the story is driven forward, creating a sense of purpose for players as their participation is what brings forth the next phase in the Clone Force universe. Instead of following the meta, Clone Force aims to look beyond the future to create something truly spectacular and sustainable. We have identified a number of common issues surrounding blockchain gaming models and plan to deliver accordingly. Allowing for purchases of in game assets to be made by the native token means the token value must always be dynamic , thus devaluing the token on the free market entirely. Or, the value of in game assets are not dynamic and in turn can end up costing a fortune, meaning no one will wish to purchase these assets using valuable tokens. All ideologies break apart at their highest state; decentralisation is great until there is no one to enforce penalties on those who steal and scam. We are here to create a fairer, safer blockchain driven by ethics and ethos. In Battle for the Blockchain, players experience raid-like battles via card based logic, allowing them to Earn, Build, Trade, and collect via sophisticated upgrade and progression mechanics, alongside web3 trading and ownership.
Tokenomics et analyse de prix de Force (FORCE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Force (FORCE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Force (FORCE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Force (FORCE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FORCE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FORCE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FORCE, explorez le prix en direct du token FORCE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.