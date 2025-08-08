Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FREEDOG en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FREEDOG.

Le prix de FreeDogs (FREEDOG) est actuellement de 0.00103571 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de FREEDOG en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de FreeDogs (FREEDOG) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de FreeDogs en USD était de $ -0.00017519524594516.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de FreeDogs en USD était de $ -0.0007191295.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de FreeDogs en USD était de $ -0.0005465748.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de FreeDogs en USD était de $ +0.0001082778010829232.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.00017519524594516 -14.46% 30 jours $ -0.0007191295 -69.43% 60 jours $ -0.0005465748 -52.77% 90 jours $ +0.0001082778010829232 +11.68%

Analyse de prix de FreeDogs (FREEDOG)

Découvrez la dernière analyse de prix de FreeDogs : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00101167$ 0.00101167 $ 0.00101167 Haut 24 h $ 0.00123787$ 0.00123787 $ 0.00123787 Sommet historique $ 0.00782822$ 0.00782822 $ 0.00782822 Variation du prix (1 h) -6.83% Changement de prix (1J) -14.46% Variation du prix (7 j) -37.68%

Informations de marché pour FreeDogs (FREEDOG)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :