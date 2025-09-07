Informations sur le prix de Freya the Chainbreaker (FREYA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01278981 $ 0.01278981 $ 0.01278981 Bas 24 h $ 0.0132589 $ 0.0132589 $ 0.0132589 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01278981$ 0.01278981 $ 0.01278981 Haut 24 h $ 0.0132589$ 0.0132589 $ 0.0132589 Sommet historique $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 Prix le plus bas $ 0.00012959$ 0.00012959 $ 0.00012959 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +1.19% Variation du prix (7 j) +14.14% Variation du prix (7 j) +14.14%

Le prix en temps réel de Freya the Chainbreaker (FREYA) est de $0.01308163. Au cours des dernières 24 heures, FREYA a évolué entre un minimum de $ 0.01278981 et un maximum de $ 0.0132589, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FREYA est $ 0.04563979, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00012959.

En termes de performance à court terme, FREYA a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +1.19% sur 24 heures et de +14.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Freya the Chainbreaker (FREYA)

Capitalisation boursière $ 6.54M$ 6.54M $ 6.54M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.18M$ 7.18M $ 7.18M Offre en circulation 500.31M 500.31M 500.31M Offre totale 548,600,514.6294221 548,600,514.6294221 548,600,514.6294221

La capitalisation boursière actuelle de Freya the Chainbreaker est de $ 6.54M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FREYA est de 500.31M, avec une offre totale de 548600514.6294221. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.18M.