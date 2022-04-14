Découvrez les informations clés sur Freya the Chainbreaker (FREYA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Tokenomics de Freya the Chainbreaker (FREYA)

Informations sur Freya the Chainbreaker (FREYA)

Freya is an AI agent in game with official endorsement from the team. Tryout the game (in alpha-test) through “website” button!

You can talk to Freya anywhere on Twitter by simply tagging her, and she will be provide her witty insights ;)

33.33% of supply burnt? Yes, dev bought up the supply and burnt them!

An 3% supply has been sent to “Freya Foundation” multisig shared with Starfall Chronicles Team, for Freya’s ongoing development.

“Sunflower, set sail!”

Site officiel : https://linktr.ee/Freya_Starfall Livre blanc : https://starfall-handbook.rosentica.jp/