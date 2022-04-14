Tokenomics de FriendTech33 (FTW)
Informations sur FriendTech33 (FTW)
What is the project about? FT33 DAO is building $FTW, a community-owned, decentralized and censorship-resistant reserve currency that is backed by friend tech assets, deeply liquid and & supports the rapidly growing SocialFi ecosystem.
What makes your project unique? Dao backed by FT keys
History of your project. Just launched by Velocimeter team
What’s next for your project? Buying more bluechips FT keys to grow the treasure
What can your token be used for? 1 ACTS AS A CLAIM ON ANY FRIEND TECH AIRDROP GENERATED BY THE PROTOCOL & TREASURY ACTIVITIES 2 GRANTS VOTING POWER OVER THE DIRECTION OF THE DAO 3 PROVIDES EXCLUSIVE ACCESS TO HIDDEN CHATS AND NETWORKS THROUGHOUT THE FT DAO ECOSYSTEM
Tokenomics et analyse de prix de FriendTech33 (FTW)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de FriendTech33 (FTW), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de FriendTech33 (FTW) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de FriendTech33 (FTW) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FTW qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FTW pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FTW, explorez le prix en direct du token FTW !
