Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de PEEN en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de PEEN.

Le prix de Frog Wif Peen (PEEN) est actuellement de 0.00000533 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de PEEN en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Frog Wif Peen (PEEN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Frog Wif Peen en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Frog Wif Peen en USD était de $ +0.0000011857.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Frog Wif Peen en USD était de $ +0.0000019007.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Frog Wif Peen en USD était de $ -0.000000491608509371547.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +11.17% 30 jours $ +0.0000011857 +22.25% 60 jours $ +0.0000019007 +35.66% 90 jours $ -0.000000491608509371547 -8.44%

Analyse de prix de Frog Wif Peen (PEEN)

Découvrez la dernière analyse de prix de Frog Wif Peen : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00000463$ 0.00000463 $ 0.00000463 Haut 24 h $ 0.00000543$ 0.00000543 $ 0.00000543 Sommet historique $ 0.00050127$ 0.00050127 $ 0.00050127 Variation du prix (1 h) -1.20% Changement de prix (1J) +11.17% Variation du prix (7 j) +19.14%

Informations de marché pour Frog Wif Peen (PEEN)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :