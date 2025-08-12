Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FODO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FODO.

Le prix de FrooDoo (FODO) est actuellement de 0.00109562 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de FODO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de FrooDoo (FODO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de FrooDoo en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de FrooDoo en USD était de $ +0.0003452703.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de FrooDoo en USD était de $ +0.0001977297.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de FrooDoo en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -- 30 jours $ +0.0003452703 +31.51% 60 jours $ +0.0001977297 +18.05% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de FrooDoo (FODO)

Découvrez la dernière analyse de prix de FrooDoo : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01456143$ 0.01456143 $ 0.01456143 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00%

Informations de marché pour FrooDoo (FODO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :