Tokenomics de Fufu Token (FUFU)

Découvrez les informations clés sur Fufu Token (FUFU), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
USD

Informations sur Fufu Token (FUFU)

FUFU is an Ethereum-based ERC token with the ticker symbol FUFU, presenting a culturally inspired and playful Chinese dog meme coin backed by AI and value appreciation tokenomics. Drawing from the traditional guardian Fu Dog of ancient Chinese history, FUFU boasts a total supply of 8,888,888,888.00 tokens. It leverages a unique approach by integrating an AI-powered trading bot into its ecosystem. Integral to the project's functioning is the FuFu AI bot, which relies on proprietary algorithms to execute daily trades. This trading activity aims to uphold the underlying utility and value of the FUFU token. With its fusion of cultural symbolism, dynamic tax system, token buybacks, and AI-powered trading, FUFU seeks to create a unique and engaging environment for AI-powered dog meme tokens.

Site officiel :
https://www.fufutoken.io/

Tokenomics et analyse de prix de Fufu Token (FUFU)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Fufu Token (FUFU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Offre totale :
$ 8.89B
$ 8.89B$ 8.89B
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 145.43K
$ 145.43K$ 145.43K
Sommet historique :
$ 0.00139187
$ 0.00139187$ 0.00139187
Bas historique :
$ 0.00000498
$ 0.00000498$ 0.00000498
Prix actuel :
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomics de Fufu Token (FUFU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Fufu Token (FUFU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens FUFU qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens FUFU pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FUFU, explorez le prix en direct du token FUFU !

Prévision du prix de FUFU

Vous voulez savoir dans quelle direction FUFU pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FUFU combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.