Informations sur le prix de Fusior AI (FSR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00008006 $ 0.00008006 $ 0.00008006 Bas 24 h $ 0.00015102 $ 0.00015102 $ 0.00015102 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00008006$ 0.00008006 $ 0.00008006 Haut 24 h $ 0.00015102$ 0.00015102 $ 0.00015102 Sommet historique $ 0.00024046$ 0.00024046 $ 0.00024046 Prix le plus bas $ 0.00006816$ 0.00006816 $ 0.00006816 Variation du prix (1 h) -5.60% Changement de prix (1J) -38.97% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Fusior AI (FSR) est de $0.00008274. Au cours des dernières 24 heures, FSR a évolué entre un minimum de $ 0.00008006 et un maximum de $ 0.00015102, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FSR est $ 0.00024046, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006816.

En termes de performance à court terme, FSR a évolué de -5.60% au cours de la dernière heure, -38.97% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Fusior AI (FSR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 79.30K$ 79.30K $ 79.30K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Fusior AI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FSR est de 0.00, avec une offre totale de 990000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 79.30K.