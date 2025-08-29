Informations sur le prix de G8DAY (G8D) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.004584$ 0.004584 $ 0.004584 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de G8DAY (G8D) est de --. Au cours des dernières 24 heures, G8D a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de G8D est $ 0.004584, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, G8D a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour G8DAY (G8D)

Capitalisation boursière $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Offre en circulation 8.80B 8.80B 8.80B Offre totale 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de G8DAY est de $ 101.82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de G8D est de 8.80B, avec une offre totale de 8800000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 101.82K.