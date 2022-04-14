Découvrez les informations clés sur GameFantasyStar (GFS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur GameFantasyStar (GFS)

StarCrazy is a play-to-earn, NFT game built on the IoTex blockchain.

GFS is the governance token of StarCrazy Game. 100% of the tokens are game-generated.

GFS is mainly used for in-game DAO governance, in-game bonus rewards, and ability to participate in-game payments.

Site officiel : https://starcrazy.com/