The $GAMEFORK memecoin pays homage to the GameStop saga, showing we can stand up to the big guys together.
About GameFork
Emerging from the Solana blockchain renowned for its rapid transactions and innovative ethos, the $GAMEFORK Memecoin encapsulates the very spirit of the monumental uprising against financial giants.
It harnesses the fervent energy and overwhelming solidarity that characterized the GameStop frenzy, symbolizing a revolution in the digital economy.
As you stand at these digital crossroads, the $GAMEFORK Memecoin on Solana is more than a token; it’s a testament to what happens when the masses awaken, a beacon for those who dare to dream of a different financial landscape. It’s a tribute to every trader who, with a click, voted against the tyranny of traditional financial institutions, and a call to arms for a new generation of rebels.
GameFork was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain.
Tokenomics et analyse de prix de GameFork (GAMEFORK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GameFork (GAMEFORK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GameFork (GAMEFORK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GameFork (GAMEFORK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GAMEFORK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GAMEFORK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
