Informations sur le prix de Gameness Token (GNESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00029858 $ 0.00029858 $ 0.00029858 Bas 24 h $ 0.00033177 $ 0.00033177 $ 0.00033177 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00029858$ 0.00029858 $ 0.00029858 Haut 24 h $ 0.00033177$ 0.00033177 $ 0.00033177 Sommet historique $ 0.04593064$ 0.04593064 $ 0.04593064 Prix le plus bas $ 0.00029858$ 0.00029858 $ 0.00029858 Variation du prix (1 h) +1.16% Changement de prix (1J) -8.19% Variation du prix (7 j) -14.46% Variation du prix (7 j) -14.46%

Le prix en temps réel de Gameness Token (GNESS) est de $0.00030458. Au cours des dernières 24 heures, GNESS a évolué entre un minimum de $ 0.00029858 et un maximum de $ 0.00033177, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GNESS est $ 0.04593064, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00029858.

En termes de performance à court terme, GNESS a évolué de +1.16% au cours de la dernière heure, -8.19% sur 24 heures et de -14.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gameness Token (GNESS)

Capitalisation boursière $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 151.86K$ 151.86K $ 151.86K Offre en circulation 143.68M 143.68M 143.68M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Gameness Token est de $ 43.64K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GNESS est de 143.68M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 151.86K.