Informations sur Gameness Token (GNESS)

Gameness is a next-gen Web3 SuperApp designed to reward users for their skills, effort, and consistency in gaming and learning. Through features like tournaments, missions, educational quests, NFT marketplace, and a built-in swap, users earn real value by participating. Gameness redefines "achieve to earn" by merging esports, education, and blockchain technology.;

An AI-powered data infrastructure superapp offering tournaments, personalized experiences, and a loyalty ecosystem driven by innovation and community engagement

Site officiel : https://gameness.app/ Livre blanc : https://gameness.gitbook.io/gameness