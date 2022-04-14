Découvrez les informations clés sur Gameta (HIP), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Gameta (HIP)

Launched in the beginning of 2022, Gameta is a Web 3 Entertainment Ecosystem aimed at bringing large scale of mainstream users into Web3. The project currently offers 14 games including both hyper-casual and NFT social games. Since its launch, Gameta currently (as of March 2024) has over 8 million-plus on-chain users and ranks as one of the most active gaming/entertainment dDapps in popular public chain ecosystems (eg. BNB Chain, Solana, etc).

In this guide, the Gameta team aims to introduce to you a holistic view of what Gameta is, the value it brings to its users, as well as what we want it to become.

Site officiel : https://www.gameta.pro/ Livre blanc : https://gameta.gitbook.io/gameta-guide