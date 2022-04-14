Tokenomics de Gameta (HIP)
Informations sur Gameta (HIP)
Launched in the beginning of 2022, Gameta is a Web 3 Entertainment Ecosystem aimed at bringing large scale of mainstream users into Web3. The project currently offers 14 games including both hyper-casual and NFT social games. Since its launch, Gameta currently (as of March 2024) has over 8 million-plus on-chain users and ranks as one of the most active gaming/entertainment dDapps in popular public chain ecosystems (eg. BNB Chain, Solana, etc).
In this guide, the Gameta team aims to introduce to you a holistic view of what Gameta is, the value it brings to its users, as well as what we want it to become.
Tokenomics et analyse de prix de Gameta (HIP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Gameta (HIP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Gameta (HIP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Gameta (HIP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HIP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HIP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HIP, explorez le prix en direct du token HIP !
Prévision du prix de HIP
Vous voulez savoir dans quelle direction HIP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de HIP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.