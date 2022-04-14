Tokenomics de Gamex Coin (GXC)
Informations sur Gamex Coin (GXC)
Game X is a decentralized web3 game ecosystem and incubation platform initiated and supported by a decentralized autonomous organization (DAO), dedicated to facilitating the transition of traditional games to web3 and building a player-driven, transparent, and efficient web3 game industry chain.
Game X's chain abstraction technology addresses the fragmentation and segregation of Web3 gaming assets, enabling casual players to easily participate in Web3 games and earn rewards, ultimately serving as a gateway to the Web3 gaming world. Game X is committed to addressing the core pain points of the gaming industry by delivering the following key values:
1.Asset Ownership: Empowering players with true digital asset ownership, ensuring that in-game items, characters, and other assets are transferable, tradable, and usable across different games.
2.New Economic Model: Leveraging blockchain technology to optimize the gaming economic system, making transactions more transparent and efficient, while reducing the commission taken by centralized platforms.
3.Player-Driven Development and Governance: Establishing a decentralized governance system to amplify the voice of players in game development, operation, and decision-making processes.
4.Transparency and Trust: Utilizing the verifiability of blockchain to ensure the transparency of game rules, fairness, and economic systems, thereby preventing "under-the-table operations."
Game X adopts a progressive evolutionary development path, divided into two main phases：
Game X 1.0：Supporting the integration of traditional gaming assets onto the blockchain, providing foundational infrastructure for blockchain-based games, and building the early-stage ecosystem. Game X 2.0：Launching a dedicated Layer 2 public chain (X Chain) to achieve a more comprehensive blockchain gaming ecosystem and propel the advancement of decentralized gaming.
Tokenomics et analyse de prix de Gamex Coin (GXC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Gamex Coin (GXC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Gamex Coin (GXC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Gamex Coin (GXC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GXC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GXC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
