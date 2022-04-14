Tokenomics de Gami (GAMI)
Informations sur Gami (GAMI)
WHAT IS GAMI? #GAMI GAMI is a play-to-earn blockchain-based gaming studio, leveraging AR, VR, and NFT technologies to give gamers the ultimate playing experiences and reward them for their enjoyment. This new gaming world begins with two epic games.
LAST WARRIORS™ #GAMI Enter into the ring in a fast-paced close combat fighting game with weapons of your choice using AR. Battle against players around the world, enter tournaments, and taste victory as you earn and bring glory to your Empire! https://www.youtube.com/watch?v=J6gUdWcnFYw
WHY CHOOSE GAMI? #GAMI We have made growth & sustainability of the platform our central focus, ensuring every stake holder can enjoy and benefit from the platform.
GAMES Two games will be released in 2022. First game (Knockout Wars) will be available by end of March for Beta testing by the community. Second game (Last Warriors) will be ready for Beta testing in the summer.
Tokenomics et analyse de prix de Gami (GAMI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Gami (GAMI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Gami (GAMI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Gami (GAMI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GAMI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GAMI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GAMI, explorez le prix en direct du token GAMI !
