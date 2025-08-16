Informations sur le prix de GeneAlpha (GA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.072151 $ 0.072151 $ 0.072151 Bas 24 h $ 0.078268 $ 0.078268 $ 0.078268 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.072151$ 0.072151 $ 0.072151 Haut 24 h $ 0.078268$ 0.078268 $ 0.078268 Sommet historique $ 0.087988$ 0.087988 $ 0.087988 Prix le plus bas $ 0.052285$ 0.052285 $ 0.052285 Variation du prix (1 h) +0.18% Changement de prix (1J) +4.83% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de GeneAlpha (GA) est de $0.075772. Au cours des dernières 24 heures, GA a évolué entre un minimum de $ 0.072151 et un maximum de $ 0.078268, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GA est $ 0.087988, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.052285.

En termes de performance à court terme, GA a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, +4.83% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GeneAlpha (GA)

Capitalisation boursière $ 432.23K$ 432.23K $ 432.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 758.29K$ 758.29K $ 758.29K Offre en circulation 5.70M 5.70M 5.70M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GeneAlpha est de $ 432.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GA est de 5.70M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 758.29K.