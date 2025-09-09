Qu'est-ce que Genesis Shards (GS)

Genesis Shards (GS) is a whole new marketplace for pre-IDO tokens on NFTs powered by Polkadot. GS was created to usher in a new paradigm for DeFi transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens, and to introduce a whole new suite of DeFi products across multiple blockchains. Most pre-IDO transactions are currently being executed in OTC. With this come the problems of a) illiquidity and also b) the big problem of highly inconsistent OTC trade practices for pre-IDO tokens. Trades are often conducted by two parties in an uncertain environment with a high risk of default. GS aims to 'NFT-y' the OTC market - transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens. By wrapping time-locked fungible tokens into NFTs, Genesis Shards is creating a new marketplace for previously illiquid tokens. Also, investors will no longer have to worry about shady OTC deals with high default risk : they can simply utilize the safe, trustless pre-IDO liquidity provided by Genesis NFTs.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Genesis Shards (GS) Combien vaut Genesis Shards (GS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GS en USD est de 0.00785848 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GS à USD ? $ 0.00785848 . Consultez le Le prix actuel de GS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Genesis Shards ? La capitalisation boursière de GS est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GS ? L'offre en circulation de GS est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GS ? GS a atteint un prix ATH de 3.04 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GS ? GS a vu un prix ATL de 0.0029211 USD . Quel est le volume de trading de GS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GS est de -- USD . Est-ce que GS va augmenter cette année ? GS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GS pour une analyse plus approfondie.

