Qu'est-ce que GenieBot (GENIE)

GenieBot An AI-driven Telegram bot that effortlessly tackles project questions, updates its knowledge base with admin input, and smartly adapts to your whitepaper or website content. Discover a new level of convenience and efficiency in project support through Telegram. Why Geniebot? The 24/7 nature of the crypto community means that users may ask in-depth questions at any time, and moderators might not always know the correct answer or be available to respond. Our AI-powered Telegram bot offers a simple and reliable solution to this challenge. The bot learns all about your project and can chat with users just like a real person would. This means clear, friendly, and efficient communication for your users. The best part? While the bot is busy answering questions and keeping users informed, you're free to focus on the important tasks that move your project forward.

Ressource de GenieBot (GENIE) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de GenieBot (GENIE)

Comprendre la tokenomics de GenieBot (GENIE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GENIE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur GenieBot (GENIE) Combien vaut GenieBot (GENIE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GENIE en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GENIE à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de GENIE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de GenieBot ? La capitalisation boursière de GENIE est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GENIE ? L'offre en circulation de GENIE est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GENIE ? GENIE a atteint un prix ATH de 0.080979 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GENIE ? GENIE a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de GENIE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GENIE est de -- USD . Est-ce que GENIE va augmenter cette année ? GENIE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GENIE pour une analyse plus approfondie.

