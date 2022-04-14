Tokenomics de GenieBot (GENIE)
Informations sur GenieBot (GENIE)
GenieBot An AI-driven Telegram bot that effortlessly tackles project questions, updates its knowledge base with admin input, and smartly adapts to your whitepaper or website content. Discover a new level of convenience and efficiency in project support through Telegram.
Why Geniebot? The 24/7 nature of the crypto community means that users may ask in-depth questions at any time, and moderators might not always know the correct answer or be available to respond. Our AI-powered Telegram bot offers a simple and reliable solution to this challenge.
The bot learns all about your project and can chat with users just like a real person would. This means clear, friendly, and efficient communication for your users. The best part? While the bot is busy answering questions and keeping users informed, you're free to focus on the important tasks that move your project forward.
Tokenomics et analyse de prix de GenieBot (GENIE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GenieBot (GENIE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GenieBot (GENIE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GenieBot (GENIE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GENIE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GENIE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GENIE, explorez le prix en direct du token GENIE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.