BLOCKCHAIN AGNOSTIC ACCELERATOR & LAUNCHPAD (1) To projects, we are the only evergreen accelerator (always open and running and not dependent on shareholders/sponsors), with a 100% customized acceleration services - no fixed-term/3-month group activities with a demo day that does not consider each project's own problem and challenge. Our engagement is typically long-term: we don't believe you can offer a project a lot of support within 3 months. Venture building takes time - a year or more, we are always there to make sure we do everything for projects at the right point of time. (2) To communities, we are the only tokenized accelerator, where we involve community in the venture building business and share with community the value and revenue generated at Genius X, through our GENSX tokens. Other accelerators are centralized / owned by institutions and do not involve community. Our team started building another DeFi protocol before launching Genius X. During their entrepreneurship journey, they gained a lot of valuable experience and learned some lessons, and they already realized a huge lack of truly value-adding support for Web3 founders to build their project. Therefore, we decided to launch Genius X to contribute to the Web3 venture building ecosystem by providing a unique, and really value-adding accelerator product. We have a current pipeline of projects for onboarding to Genius X, and we expect to onboard several of them in the rest of 2023. GENSX token has a very unique utility and value driver. According to Genius X's business model, it will earn tokens of many projects that it will accelerate, as well as fees from helping those projects raise funds and host IDOs (on the launchpad). 20% of all these earnings will be distributed to GENSX stakers.
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Genius X (GENSX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Genius X (GENSX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Genius X (GENSX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GENSX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GENSX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GENSX, explorez le prix en direct du token GENSX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.