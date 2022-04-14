Tokenomics de Genius Yield (GENS)
While DeFi provides many investment opportunities, managing capital is both complex and time-consuming. Due to thousands of tokens and liquidity pools, even intermediate and experienced users might not utilize investment opportunities to the full extent. What is even more confusing, DEXs and yield optimizers usually function as separate products, which limits yield optimization opportunities and negatively impacts user experience
Genius Yield is an answer to all of those concerns.
Genius Yield is the all-in-one DeFi platform, that combines concentrated liquidity DEX (“Genius DEX”) with an automated yield optimizer (“Smart Liquidity Vault”), built from the ground up to fully benefit from Cardano’s EUTxO-based ledger which would be accessible both to beginners and seasoned traders. Genius DEX doesn't utilize constant product formula, therefore it's the first Cardano DEX that effectively eliminates impermanent loss.
Genius Yield minimizes risk and maximizes profits in an intuitive, hassle-free way.
Tokenomics et analyse de prix de Genius Yield (GENS)
Tokenomics de Genius Yield (GENS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Genius Yield (GENS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GENS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GENS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GENS, explorez le prix en direct du token GENS !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.