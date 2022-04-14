Découvrez les informations clés sur Geometric Energy Corporation (GEC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Geometric Energy Corporation (GEC) is a state-of-the-art technology company committed to facilitating positive social change of humanity by commercializing next-generation technologies within the sustainable energy, space, and computing industries.

GeometricLabs is at the forefront of emerging computing technologies with academic collaborators and leading-edge technology companies. As the Internet-of-Things grows from being on the ground to in outer space, we explore decentralized computing and finance to advance civilization.

GeometricLabs remains integral to this evolving space, applying a plethora of experience to the development of internal products and providing client services.

GeometricLabs provides full stack software development services integrating with Internet-of-Things (IoT), Distributed Ledger Technologies (DLT), and cybersecurity.

Site officiel : https://geometricenergy.ca/